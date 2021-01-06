Локдаун в Украине, запланированный на 8-24 января, отменять или переносить не будут. Это официальная позиция Министерства здравоохранения.

Об этом в комментарии "Стране" заявил глава украинского МОЗ Максим Степанов.

"Позиция Минздрава однозначна: мы против любых переносов карантина. МОЗ не инициировал никаких переносов и изменений в карантин. Он был уже давно запланирован на эти даты. Вчера на заседании правительства мы приняли ряд уточняющих технических изменений с точки зрения осуществления торговли в этот период. Сегодня заседания правительства не планируется и завтра тоже. Поэтому с 8 по 24 января включительно должен быть жесткий карантин", – сказал Степанов.

Он добавил, что ужесточение карантинных мер необходимо, даже с учетом снижения заболеваемости, которая наблюдается в Украине последние недели.

"Жесткий карантин – необходимая мера, несмотря на уменьшение цифр заболевших, которые есть на сегодняшний день. Однако даже семь тысяч зараженных – немало. У нас все равно около 23 тысяч человек находятся в больницах с коронавирусом, большое количество тяжелых больных. А на третьей неделе января еще и присоединится грипп, который передается таким же путем, как коронавирус и часто дает такие же осложнения. Карантин нужен, чтобы избежать пиковых нагрузок на медицинскую систему", – сообщил министр.

Степанов также объяснил, с чем связано снижение количества выявленных зараженных коронавирусом в Украине. По его словам, украинцы реже обращаются к семейным врачам и не сдают тесты на COVID-19.

"Возможности лабораторных центров только Министерства здравоохранения по ПЦР-тестированию – 56 тысяч тестов в сутки. А плюс больницы с лабораторными центрами и другие субъекты. Это минимум 75 тысяч только ПЦР-тестов в день. Экспресс-тестов мы в середине декабря привезли 260 тысяч, сейчас завезли еще 1,5 млн – чтобы делать не меньше миллиона тестов в месяц. У нас есть возможности тестировать граждан. Но реальность такова, что лабораторные центры сейчас загружены всего на 25-30% в некоторых областях. Люди просто не обращаются к семейным врачам", – отметил глава МОЗ.

Министр признает, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Украине не отражает реального положения вещей.

"Я каждый день призываю украинцев: как только у вас появляются респираторные симптомы, обращайтесь к семейному врачу и делайте тест на коронавирус. Но, к сожалению, есть случаи, когда семейный врач отказывает в тестировании – тогда обращайтесь на горячую линию МОЗ, сообщайте об этом. Мы не можем точно сказать, какое количество болеющих COVID-19 людей не обращается к врачу. Но фиксируем факты, когда люди поступают в больницу уже на 7-8-й день заболевания, им уже там проводят тестирования и лабораторно подтверждают ковид. В Украине есть стабилизация по заболеваемости, но мы прогнозируем увеличение количества больных после новогодних праздников. Поэтому карантин необходим", – резюмировал Максим Степанов.

Ранее "Страна" рассказывала, что будет открыто и что закроется с 8 января после введения карантина.

Между тем не во всех городах собираются его соблюдать. Среди них, например, Черкассы. Также решили не вводить ограничения с 8 января и оставить все, как есть, в Тернополе.