Министр здравоохранения Украины прокомментировал информацию "Страны" о том, что на базе одной из киевских клиник проводят подпольную вакцинацию от коронавируса чиновников, бизнесменов и политиков.

Степанов отметил, что еще за несколько дней до соответствующей публикации на "Стране" слышал о том, что в Украине появилась вакцина от коронавируса, ввезенная нелегальным путем.

"Я слышал об этом 4-5 января, еще до того, как вы опубликовали материал. Но без подробностей. Мне лично вакцинироваться не предлагали. Думаю, последствия были бы серьезными, поэтому, наверное, не решились",- сказал глава Минздрава.

По его словам, вакцина могла попасть в Украину только контрабандным путем.

"Если мы говорим о том, что у нас в стране появилась вакцина, она могла попасть сюда только контрабандным путем. Официально ни одна вакцина от ковида, ни от одного производителя, в Украину не поступала и не зарегистрирована", – заявил министр здравоохранения.

Он добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже дал поручение МОЗу и МВД провести проверку клиники, которая используется как база для проведения нелегальной вакцинации.

"Премьер-министр сегодня дал поручение осуществить проверку в клинике "MEDILAND". Мы, конечно, ее проведем с помощью Держликслужби в соответствии с законодательством. Мы, как министерство, можем выходить на проверку только по поручению премьер-министра. И соответствующее поручение сегодня было дано. Я разговаривал об этом с премьер-министром, мы совместно с правоохранительными органами составим план проверки и проведем ее в ближайшее время", – добавил Максим Степанов.

Ранее "Страна" сообщала о подпольной вакцинации, которую уже успели сделать ряд чиновников и бизнесменов Украины. Точное происхождение вакцины неизвестно, но продавцы утверждают, что это оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. Стоимость одной иньекции колеблется от 1 до 3 тысяч евро.

Также сообщалось, что в киевской клинике Mediland журналистам "Страны" подтвердили тайную вип-вакцинацию от Covid-19.

В ответ на публикацию "Страны" о подпольной вакцинации, президент Украины Владимир Зеленский отдал распоряжение правоохранителям начать расследование инцидента и пообещал "жесткую реакцию".