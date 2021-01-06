Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто празднует Рождество по Юлианскому календарю - в ночь на 7 января. Примечательно, что запись ролика проходила в том же антураже, что и поздравление с Рождеством по Григорианскому календарю.

Видео опубликовано в аккаунтах Зеленского в Фейсбуке и Телеграме.

Сквозной темой поздравления кроме Рождества стал коронавирус.

Приводим слова главы государства.

"Дорогие граждане! Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души.

Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел и простить всех, кто обидел тебя.

Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, так как все мы - большая единая украинская семья.

В этом году Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних и их поддержка. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих.

Я желаю всем веселого Рождества, желаю всем счастья, успеха, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе", - сказал Зеленский в своем поздравлении.

Ранее "Страна" рассказывала о скандале со съемками новогоднего поздравления Зеленского, в котором использовали детей-актеров.

Мы также приводили комментарий Офиса президента по поводу этого скандала.