Зеленский поздравил православных с Рождеством в тех же декорациях, в которых поздравлял католиков
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех, кто празднует Рождество по Юлианскому календарю - в ночь на 7 января. Примечательно, что запись ролика проходила в том же антураже, что и поздравление с Рождеством по Григорианскому календарю.
Видео опубликовано в аккаунтах Зеленского в Фейсбуке и Телеграме.
Сквозной темой поздравления кроме Рождества стал коронавирус.
Приводим слова главы государства.
"Дорогие граждане! Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова - символом непобедимости добра и милосердия человеческой души.
Традиционно мы отмечаем Рождество дома, в семейном кругу. И не существует лучшего дня, чтобы найти общий язык между собой, помириться с тем, кого обидел и простить всех, кто обидел тебя.
Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, так как все мы - большая единая украинская семья.
В этом году Рождество особенное. Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних и их поддержка. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для здоровья вас и окружающих.
Я желаю всем веселого Рождества, желаю всем счастья, успеха, достатка и, конечно, крепкого-крепкого здоровья. Чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех 12 блюд на столе", - сказал Зеленский в своем поздравлении.
Ранее "Страна" рассказывала о скандале со съемками новогоднего поздравления Зеленского, в котором использовали детей-актеров.
Мы также приводили комментарий Офиса президента по поводу этого скандала.