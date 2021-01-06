Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который поддержал карантинный бунт весной 2020 года, заявил, что введение локдауна не обоснованно и решать, что делать с новым карантином, будут с понедельника.

Об этом говорится в его заявлении в фейсбук

"Правительство планирует ввести жесткий локдаун. Мне кажется им сначала нужно определиться, какие товары будут продаваться, какие не будут. Какие супермаркеты будут работать, какие не будут. Снова выходит, что органы местного самоуправления должны брать на себя, ка это решать", - сказал мэр.

Он добавил, что считает введение локдауна необоснованным на фоне снижения количества заболевших, хотя предположил, что в Киеве статистика пойдет вверх после того, что происходило на новогодних праздниках в столице.

"Что касается Черкасс, то тут жизнь идет своим чередом. Нет больших скоплений людей. Количество больных контролируемо... Давайте сегодня займемся подготовкой к Святвечеру, а с понедельника будем решать, что делать, как делать и как жить в этих условиях" - сообщил Анатолий Бондаренко.

Напомним, ранее в Тернополе решили не вводить локдаун в городе с 8 января и оставить все, как есть.

Также мы публиковали инфографику о том, что будет разрешено, а что запрещено в столице во время локдауна.