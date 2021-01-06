Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию "Страны" о подпольной вакцинации от коронавируса для випов и поручил правоохранителям в срочном порядке проверить информацию о контрабанде препарата.

Об этом глава государства заявил в своем Telegram-канале.

"Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", - считает Зеленский.

Также он добавил, что у страны есть четки план вакцинации, согласно которому первыми должны сделать инъекции представителям групп риска. А контрабандный и незаконный ввоз препарата должен наказываться законом.

Напомним, по информации "Страны", прививку от коронавируса сделали уже ряд топ-чиновников Украины, бизнесменов и их семей. Стоимость одной дозы составляет от 1 до 3 тысяч евро. Происхождение вакцины не известно, но продавцы утверждают, что это оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. Двое политиков, которые уже вакцинировались, заявили, что такие прививки делают в киевской клинике "MEDILAND".

Также сообщалось, что информацию наших журналистов о подпольной вакцинации прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он поручил Минздраву и МВД проверить достоверность этих фактов.

Кроме того, ситуацию с тайными прививками комментировали и в Верховной Раде Украины.