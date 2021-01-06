Журналисты "Страны" нашли подтверждение тому, что на базе частной клиники "Mediland" в Киеве проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для вип-клиентов.

"Страна" посетила клинику "Mediland" под видом клиента. И выяснила, что медучреждение действительно предоставляет услугу вакцинации от коронавируса, о чем ранее писала "Страна".

Об этом "Стране" сообщил один из сотрудников клиники.

По словам работника "Mediland", вакцинацией занимается отдельная фирма, которая арендует в клинике помещение.

"Действительно, у нас делают вакцину от коронавируса. Но этим занимаются другие доктора, которые сюда приходят именно для вакцинации. Это не просто врачи, это целая фирма, которая занимается вакцинами. У нас они арендуют помещение", - рассказали нам в "Mediland".

На выраженные "Страной" опасения в качестве вакцины сотрудник уверил, что жалоб от клиентов, которые воспользовались этой услугой, не поступало. А вакцинированных было уже "очень много".

"Очень много людей уже было на вакцинации и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении. Ничего плохого не слышала. Иначе все бы уже об этом знали все. Можете не беспокоиться. Тут все нормально. В плане побочных явлений никто ничего не обнаружил. Это 100%", - заявила врач клиники.

При этом, когда у администраторов клиники напрямую по телефону спрашиваешь можно ли вакцинироваться от коронавируса, там говорят, что им об этом ничего не известно.

Ранее "Страна" сообщала, что ряд украинских топ-чиновников, политиков и бизнесменов уже сделали прививку от коронавируса. При этом точное происхождение вакцины неизвестно, но продавцы утверждают, что это оригинальный препарат от BioNTech и Pfizer. По информации наших журналистов стоимость одной дозы колеблется от 1 до 3 тысяч евро.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на публикацию "Страны" о тайной вакцинации и поручил правоохранителям срочно проверить ее достоверность. По словам главы государства, контрабандный ввоз препарата должен наказываться законом.

Также сообщалось, что в ответ на информацию о подпольной вакцинации премьер-министр Денис Шмыгаль отдал распоряжение МВД и Минздраву провести срочную проверку инцидента. В Верховной Раде Украины тоже дали комментарий по поводу старта подпольной вакцинации.