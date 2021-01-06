Сегодня вечером, 6 января, националисты проводили акцию у посольства Израиля в Украине. Их обидела позиция израильского посла о том, Степан Бандера - пособник нацистов. Дипломат Джоэль Лион написал об этом в Твиттере и выступил против марша в честь вождя ОУН, который на днях прошел в Киеве.

Изначально на радикалы набросили на посла в соцсетях, а теперь перешли в более публичное поле. Они собираются потребовать у Израиля "покаяться за геноцид", намекая на роль большевиков еврейской национальности в Голодоморе.

Акцию анонсировал глава С14 Евгений Карась. В соцсетях выступали на эту тему другие радикалы. Например, "киллер Бабченко" Алексей Цымбалюк призвал Израиль "перестать сердиться на Гитлера за Холокост".

"Страна" рассказывает о митинге протеста ультраправых, который проходит у посольства Израиля в Украине. Как это было - в хронике событий ниже.

18:40 На этом все. Акция продолжалась чуть более получаса. Националисты расходятся.

18:39 Зажгли файера и скандируют: "Признайте Голодомор украинцев".

18:35 На асфальте перед посольством участники акции оставили "послание" - краской написали: "Признайте Голодомор".

18:21 Карась (в белом шарфе, слева от мужчины в микрофоне) сказал, что здесь присутствует ВО Свобода, Правый Сектор, Традиция и порядок, Нацкорпус.

Посла Израиля в Украине лидер С14 называл "тупым", "тёплым гусем" и "вруном". Карась добавил, что их митинг является мирным, и он понимает, что не удастся снять с должности посла.

18:19 Слово взял Евгений Карась. Толпа скандирует: "Признайте геноцид украинцев" (то есть Голодомор, который Израиль не признает геноцидом, а украинские националисты обвиняют в его организации в том числе и большевиков еврейской национальности - отсюда и призывы к покаянию).

18:17 Вот такой плакат принесли националисты.

18:16 На данный момент под стенами ведомства около 50 человек, в руках участников акции флаги "Традиция и порядок". Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Националисты соблюдают марочный режим. Судя по глазам и телосложению, средний возраст присутствующих радикалов - 16-19 лет. Они Участники включили патриотическую музыку. В толпе виднеется лидер С14 Евгений Карась.

Охрану порядка обеспечивает Нацгвардия, которой по сравнению с участниками акции в три-четыре раза больше. Они перекрыли вход в посольство Израиль. Также вдоль дороги дежурит два автозака.

18:11 Начинается акция протеста.

18:05 Посольство Израиля взято под усиленную охрану Нацгвардии. Силовики организовали живую цель - закрывают собой вход в дипломатическое учреждение и его стены. Неподалеку стоят автомобили полицейского спецтранспорта.

18:00 Анонс акции опубликовали радикалы. "Покайтесь за геноцид! Когда Израиль признает Голодомор? Приди добиваться справедливости!" - гласит афиша националистов.

Место - посольство Израиля в Украине по адресу Леси Украинки, 34. Начало в среду, 6 января, в 18:00.