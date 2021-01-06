Вор Миндия Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский, после 2,5-суточного "зависания" в одесском аэропорту без документов, сегодня улетел из Одессы в Турцию на частном самолете.

Напомним, в воскресенье, 3 января, в Одесском аэропорту не дали пройти пограничный контроль и въехать в Украину влиятельному грузинскому вору в законе Миндии Горадзе по кличке Лавасоглы Батумский.

По прилету в Украину из Беларуси Горадзе был остановлен при прохождении пограничного контроля по подозрению в подделке документов. Однако вор в законе умудрился тут же "потерять" фальшивый паспорт. Его адвокаты утверждают, что у Горадзе есть законные основания находиться в Украине. После того, как Миндию Горадзе остановили правоохранители, он устроил скандал, угрожая перерезать себе вены.

Как ранее сообщала "Страна", позиции клана Миндии Горадзе стремительно возросли за последний год - последнего оставшегося мощного конкурента в борьбе Лоту Гули застрелили в августе 2020 года в Турции, в ресторане в Анталии. А смотрящего от Лоту Гули по Одессе – авторитета Садика Мирзоева, недавно задержали по подозрению в разбое и вымогательстве.

Два месяца назад смотрящим от Миндии Горадзе по Одесскому следственному изолятору стал Давид. Это ключевой момент, благодаря которому клан Миндии получил возможность влиять на ситуацию в колониях и тюрмах региона.