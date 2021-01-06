Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе возможно в случае сертификации со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Об этом со ссылкой на заместителя официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер сообщает TACC в среду, 6 января.

"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", - сказала она.

Представитель Минздрава ФРГ со своей стороны не смогла уточнить, поступил ли такой запрос в EMA, и рекомендовала обратиться туда напрямую, чтобы это выяснить.

Во вторник, 5 января, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможное совместное производство вакцины от коронавируса.

В связи с этим Деммер заявила, что Германия готова до сотрудничества с РФ.

"Канцлер (в ходе разговора - Ред.) дала понять, что открыта для двустороннего сотрудничества с целью развивать европейские производственные мощности", - прокомментировала беседу Путина и Меркель представитель Кабмина ФРГ.

В то же время Деммер не рассказала никаких подробностей об их сотрудничестве.

Ранее мы писали, что российский центр "Гамалея" и англо-шведская фармкомпания AstraZeneca подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало первым в мире соглашением производителей вакцин о совместной работе.

Позже они заявили, что их общая вакцина от Covid-19 будет давать иммунитет на два года.