Украинцы отмечают Рождество Христово. Ночью 6 января в церквях проводят праздничные службы в честь появления на свет сына Божьего Иисуса Христа, а уже утром в гости принято ждать гостей и родных.

Христианский праздник совпадает с языческими верованиями и Святками и неизменно связан с колядками и гаданиями.

Традиции праздника

Рождество принято начинать с большой рождественской службы, во время которой семьи молитвенно благодарят Бога за все, что имеют, просят здоровья для близких, благополучия, прощения грехов, поминают умерших. Издавна считалось, что усопшие во время литургии молятся вместе с живыми.

Обязательно отдавали дань уважения нуждающимся, подавали милостыню, делали добрые поступки.

После церковной службы и молитв семья собиралась за рождественским столом. Подробно о том, какие блюда можно приготовить на стол "Страна" писала в материале Что приготовить на Рождество. 12 постных блюд.

Рождество знаменовало собой начало 12 святочных дней. В первый день посещали родителей, близких и дальних родственников. Молодежь проводила весь день с семьей. Во второй день навещали немощных, старых и больных. Им приносили кутью и другие угощения. Третий день отводился сиротам - им дарили подарки и гостинцы. В более поздние дни также навещали обездоленных.

Оканчивались Святки на Крещение. Существовало поверье - "Как святочные дни проведешь, так и весь год твой пройдет".

В числе современных традиций можно назвать рождественские подарки. Их нужно раздать близким 7 января.

Что нельзя делать

В народе Рождество сопровождается рядом примет и запретов.

Нельзя ругаться, ссориться, желать другим зла; Запрет на охоту и убийство животных; Нельзя убирать дом, шить, стирать, гладить, вязать, мыть полы, заниматься ремонтом; Купаться тоже в этот день не рекомендуется, как и расчесывать волосы.

Несмотря на то, что церковь категорически запрещает гадать, девушки собирались, чтобы узнать о своей судьбе. Они пытались узнать, каким будет имя суженого, сколько будет детей, суждено ли разбогатеть в этом году. Обычно проводились такие гадания в доме или бане.

Веселые колядки

Рождественские колядки - важная составляющая праздника по сей день. Колядующими были как взрослые, так и дети. Они водили Козу и пели песни, желая людям мира, добра и достатка.

Колядовать начинали с вечера 6 января. Утром 7 января - также колядовали.

Собрали слова разных колядок.

Хай Ісус мале дитя

Ми прибули, господарю,

До вашої хати,

Хочемо Вам, господарю,

Заколядувати!

Приспів

Хай Ісус, мале дитя,

Благословить Ваше життя,

Щоб Ви в мирі проживали

І біди не знали!

А чи знаєш, господарю,

Що Бог народився?

У вертепі на соломці

Сам Ісус явився!

Приспів.

Ми же будем, господарю,

Від вас відходити

І рожденного Ісуса

Будемо просити!

Приспів.

Добрий вечір

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Нова Радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого повився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Цьому дому й господарю, і цій господині,

Даруй літа щасливії нашій неньці Україні.

Во Вифлиємі нині новина

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє,

Йосиф старенький пелени гріє,

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті,

Золота дарів не можем дати,

Но дар ціннійший несем від мира,

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На нашу землю на Україну,

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славила во вічні віки.

Тиха ніч

Cвята ніч, тиха ніч!

Ясність б'є від зірниць.

Дитинонька Пресвята,

Така ясна, мов зоря,

Спочиває в тихім сні

Cвята ніч,тиха ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов'ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б'є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшов нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.