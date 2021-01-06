Израильский адвокат Рами Крупник направил письмо руководству международной консалтинговой компании KPMG в связи с участием партнера украинского офиса фирмы Алексея Янковского в националистическом марше в честь дня рождения Степана Бандеры.

Как писала "Страна", 1 января 2021 года Янковский принял участие в факельном шествии в центре Киева, после чего разместил у себя в ФБ свое фото на марше с факелом и подписью, что "по традиции он празднует день рождения Проводника Украинской Нации".

Уже на следующий день после негативной реакции в соцсети, Янковский удалил пост и написал новый, где рассказал, что Бандера - "лидер украинского народа" и своим участием в националистическом марше он борется за свободную Украину.

Реакция киевского офиса KPMG была еще более издевательской. Спикер Виктория Михно (Viktoria Mykhno) написала, что "в KPMG Украина они придерживаются принципов толерантности и равноправия". А по поводу фото Янковского, посоветовала читать его пост.

В результате адвокат Рами Крупник обратился в центральный офис KPMG с вопросом, соответствует ли поведение партнера кодексу поведения сотрудников KPMG.

Напомним, об участии Янковского в факельном шествии в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, которое прошло 1 января в Киеве, написал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"С факелом в руке, под красно-черными знаменами организации, осуществившей массовое убийство десятков тысяч поляков, шел партнер международной аудиторской компании KPMG Ukraine Алексей Янковский. Безусловно, участие одного из руководителей украинского офиса крупной международной компании в националистическом марше - это скандал! Но, кстати, уже не первый с KPMG в Украине", - написал Долинский.