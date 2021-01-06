В США, где медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer, работники медицинской сферы массово отказываются делать прививку от коронавируса. Их примеру следуют и сотрудники домов престарелых вместе с пожарниками.

Об этом пишет Forbes.

Так, губернатор штата Огайо Майк ДеВайн сообщил, что около 60% работников домов для престарелых отказались вакцинироваться от коронавируса. Опрос пожарников в Нью-Йорке показал, что приблизительно 55% опрошенных не собираются делать инъекцию от коронавируса.

В то же время, отказываются от вакцинации и работники медицинской сферы. В частности, сделать прививку от коронавируса решились менее половины персонала одной из больниц штата Калифорния, и около 40% в медицинском учреждении Чикаго отказались от инъекций.

Согласно результатам недавно проведенного исследования, 29% медицинских работников сомневаются, стоит ли делать прививку. Причина их сомнений в возможных побочных эффектах от вакцины и неуверенность в ее безопасности.

Напомним, в декабре в США после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer человека госпитализировали с серьезной аллергией.

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