Власти Тернополя не будут вводить жесткие карантинные ограничения в период локдауна с 8 по 24 января. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом заявил мэр города Сергей Надал, видео обнародовано в Youtube.

В городе отмену локдауна связали с уменьшением количества зараженных коронавирусом, в частности со снижением уровня заболеваемости среди педагогов.

"6 января в Тернополе состоялось заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольском городском совете, на котором была заслушана информация от медицинских работников о состоянии заболеваемости Covid-19 в Тернополе по состоянию на начало года.

Согласно данным, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости Сovid-19, зато количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Тернополя с диагнозом коронавирусная инфекция, и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений", - говорится в сообщении Тернопольского городского совета.

В свою очередь Надал рассказал, что в связи с решением комиссии, в городе не будут вводить дополнительные ограничения.

"Учитывая это, комиссия приняла решение не усугублять с 8 января карантин и не вводить никаких дополнительных ограничений. На территории Тернопольской общины будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - сказал он.

Таким образом, с 11 января, во всех тернопольских школах продолжится обучения - ученики младших классов будут посещать уроки в обычном режиме, а школьники 5-11 классов - в соответствии с смешанной формы обучения. Субъектам хозяйствования рекомендуется не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января, а продолжать работать в обычном режиме.

Напомним, ранее в Тернополе отказывались вводить "карантин выходного дня", который действовал в Украине уже с 14 по 30 ноября. Надал говорил, если такие ограничения вводить, то это уничтожит экономику города.

В то же время, пока точно не известно, будет ли локдаун в Украине с 8 января. В Офисе президента сообщили, что украинские власти рассматривают возможность перенести даты ужесточения карантина.