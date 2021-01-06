После публикации "Страны" о том, что в Украине уже началась подпольная вип-вакцинации от Covid-19, появились слухи, что прививку уже сделали глава парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий и премьер-министр Денис Шмыгаль.

А также якобы Радукций причастен к организации подпольной вакцинации.

Радуцкий эту информацию опроверг.

Слова Радуцкого приводит издание "Сегодня".

"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Когда в Украине официально появится вакцина – я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", - сказал Радуцкий.

Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что готов привиться от Covid-19 и сделает это за собственные деньги, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники. Также он поручил Минздраву и МВД проверить информацию "Страны" о подпольной вип-вакцинации от Covid-19 в Киеве.

Напомним, по информации "Страны", в рамках этой подпольной вакцинации привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. Стоимость одной дозы составляет от 1 до 3 тысяч евро. Речь о вакцине, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

Также мы писали, что члены парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования заявили, что не знают ничего об этом. По их словам, непонятно, как вакцина могла попасть в Украину. Одним из вариантом перемещения этого препарата в нашу страну, по их словам, была контрабанда.