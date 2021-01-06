Демократы получают полный контроль над конгрессом США - их кандидат Джон Оссофф выигрывает сенаторское кресло от Джорджии с 50,2% против 49,8% у республиканца Пердью.

Об этом объявил сам Джон Оссофф в соцсети Facebook, поблагодарив жителей штата Джорджия за избрание его в Сенат.

"Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов", - сказал он в видеообращении.

Напомним, в первом паре сенаторских выборов в Джорджии действующий сенатор-республиканец Келли Лофлер (2 173 804 голоса) отстает от Рафаэля Уорнока (2 223 649) на 1,2%.

В сенате таким образом будут 50 демократов и 50 республиканцев и решающим будет голос вице-президента Харрис - которая по своей должности председательствует в верхней палате. В нижней палате у демократов тоже большинство.

Ранее сообщалось, что демократку Нэнси Пелоси переизбрали спикером Палаты представителей минимальным большинством.

Напомним, выборы сенаторов в штате Джорджия принципиально важны, поскольку определят, сохранит ли партия республиканцев большинство в этой палате Конгресса. В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и блокировать его назначения на ключевые посты.