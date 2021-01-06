В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) прокомментировали заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что ведомство намерено сменить компанию-закупщика вакцин для нашей страны. Они заявили, что Украина не смогла подписать контракты с ведущими производителями в 2020 году из-за того, что Минздрав в своих стенах сконцентрировал все переговоры о закупке данных препаратов.

Об этом со ссылкой на официальный комментарий "Медзакупки" пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 6 января.

"В нашей стране были и есть абсолютно все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать вакцины ведущих производителей еще в 2020 году. К сожалению, эти переговоры концентрировались в стенах Министерства здравоохранения. Поэтому они не имели существенного результата", - рассказали в МЗУ.

Кроме того, в "Медзакупках" назвали манипуляцией заявление Степанова о том, что Минздрав ведет переговоры с производителями вакцин с мая прошлого года.

"Те страны и объединения, которые еще летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020-го - начале января 2021 года начали вакцинацию своих граждан. Если бы Украина начала переговоры в мае, сейчас мы уже должны были иметь вакцины. Для большинства стран период контрактирования производителей вакцин - от нескольких недель до двух месяцев", - заявили в МЗУ.

В госпредприятии добавили, что по состоянию на середину декабря 2020 года в ЕС были подписаны контракты с шестью производителями на 2 млрд доз вакцин и ведутся переговоры о дополнительных 200 млн доз, в начале декабря 2020 Польша законтрактовала 45 млн доз у трех мировых производителей, Германия, Венгрия и Словакия начала вакцинировать население перед Новым годом.

Кроме того, в МЗУ заявили, что один из производителей, с которыми госпредприятие вело переговоры о закупке вакцин, "предупредил о возможном выходе из переговоров, поскольку слишком долго ждал решения Минздрава о закупке".

"Переговоры велись с сентября, финализация документов состоялась в третьей декаде декабря, с тех пор никакой информации от Минздрава производитель не получил. Ключевая переговорная позиция в закупке вакцин - скорость и четкость при заключении договоров. К сожалению, это точно не то, на что может повлиять наша команда, если речь идет о действиях Минздрава", - подчеркнули в МЗУ.

Также в "Медзакупках" добавили, что их предприятие может оперативно законтрактовать вакцины основных мировых производителей, чтобы препараты скорее оказались в Украине.

"МЗУ может в кратчайший период времени законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей, чтобы Украина имела портфель вакцин. И для этого нам нужно точно меньше, чем девять месяцев. Для этого нам нужно, чтобы мы имели возможность выполнять работу без давления со стороны министра здравоохранения и дополнительных надуманных, необоснованных преград", - подытожили в госпредприятии.

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала, почему Украина оказалась в хвосте мировой очереди за вакцинами и когда у нас может начаться вакцинация.

Также сообщалось, что Минздрав Украины заключил контракт на поставку 1,8 млн доз китайской вакцины Sinovac по цене 504 гривен за дозу. Первая партия в количестве 700 000 доз поставят в нашу страну в течение 30 дней после официальной регистрации. По словам Степанова, первая партия китайского препарата поступит в Украину в феврале.