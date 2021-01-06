Постоянный представитель США в НАТО Кей Бейли Хатчинсон рассказала о совместной тренировке украинских и американских военных в Косово и взаимодействии между служащими.

Об этом Хатчинсон написала в своем Twitter-аккаунте.

"Приятно видеть тесное сотрудничество США с нашими украинскими партнерами во время недавней тренировки по свободе маневра в Косово. На протяжении учений наши войска оттачивали навыки и улучшали взаимодействие с украинским отрядом",- написала представитель США в НАТО.

Отметим, что согласно официальной позиции Киева, Украина не признает Косово и считает ее суверенной территорией Сербии.

В середине декабря в Министерстве обороны Украины сообщили об отправке очередной ротации украинских миротворцев в Косово. Ротация для военнослужащих, каждый из которых имеет опыт службы в АТО/ООС, продлится шесть месяцев.

Напомним, глава непризнанного Косово уходит в отставку из-за обвинений в военных преступлениях. Ему будут предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности в специальном суде в Гааге.

Также мы писали, что в Украине признают паспорта Косово и не будет ограничивать поездки их владельцев.