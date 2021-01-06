Вчерашняя публикация "Страны" о том, что в Украине началась подпольная вакцинация от коронавируса, вызвала огромный резонанс.

Напомним, мы написали о том, что в Киеве уже начали себе делать прививки бизнесмены, политики и чиновники. Удовольствие дорогое. Германо-американский препарат BioNTech и Pfizer доставляют нелегально, вводят в частной киевской клинике, стоимость дозы - от 1 до 3 тысяч евро.

Сначала во власти эту информацию отрицали (по привычке увидев в ней "руку Москву"), потом начали подтверждать, что данные о нелегальной вакцинации поступают по многим каналам. В клинике Mediland, где делали VIP-прививки, назначена проверка.

Там, кстати, нашим журналистам информацию о прививках от коронавируса в клинике неофициально подтвердили. "Очень много людей уже было на вакцинации и с ними все нормально. Все ушли живые, здоровые и в хорошем настроении", - рассказали "Стране" сотрудники больницы. Запись разговора можно послушать здесь:

Одна из причин такой ситуации - провал государственных закупок вакцины для всего населения. В то же время, пока Европа, США, Британия, Россия в разное время в декабре начали иммунизировать уязвимые категории, официальный Киев в середине последнего месяца 2020 года лишь стал предметно вести переговоры о поставках в нашу страну. И к концу года смог заключить только один контракт на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины, которая, впрочем, еще не прошла регистрации даже в самом Китае (еще продолжаются клинические испытания), а потому непонятно, когда ее смогут доставить в Украину.

Как результат, обычные украинцы со скромными доходами продолжают ждать защиту от ковида. А богатые випы прививают себя и свои семьи за большие деньги. Рассказываем, об этом думает руководство страны и сами граждане.

Как подпольную вакцинацию комментируют власти

Глава правительства Денис Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию "Страны" о подпольной вакцинации от Covid-19 чиновников, бизнесменов и политиков.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал пример в телеграме.

Также Шмыгаль добавил, что сам готов привиться от Covid-19 и сделает это за собственные деньги, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники. По его словам, первыми получат вакцину медицинские работники.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с Covid-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - написал премьер.

Также он напомним, что сейчас Украина ожидает первую партию китайской вакцин Sinovac Biotech.

"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни одна сознательная человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - добавил Шмыгаль.

При этом "Слуги народа" в Раде начали проблему отрицать.

Артем Дубнов, заместитель главы комитета по вопросам здоровья нации Верховной Рады, в комментарии "Стране" заявил, что услышал эту информацию впервые от нашего журналиста.

"Мне об этом ничего не известно. Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну. Как попадает контрабанда в Украину, в теории понятно - путем контрабанды. А насчет контрактирования на официальную поставку вакцин - не являюсь экспертом по международным закупкам", - сказал Дубнов.

Заместитель главы комитета ВР Оксана Дмитриева на запрос "Страны" также сообщила, что ранее не слышала о подпольной вакцинации: "Комментировать слухи не могу. От себя добавлю, что вакцинироваться буду только официально зарегистрированной вакциной согласно графика, утвержденного Минздравом".

А глава комитета Михаил Радуцкий комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что он в отпуске и не в городе: "Я не могу комментировать то, что не знаю. Завтра вернусь в Киев, все выясню и прокомментирую". Однако он в тот же день заявил СМИ, что информация о нелегальных уколах - "бред" и пообещал вакцинироваться в прямом эфире, когда препарат легально поступит в Украину.

Радуцкий, среди прочего, отреагировал на информацию предпринимателя Михаила Бродского, который вчера также сообщил о нелегальной вакцинации. Он рассказывал, что препарат привезли чартером и пронесли через "зеленый коридор" без растаможки народные депутаты. По его информации, укололись уже и глава правительства Шмыгаль, и шеф парламентского комитета по здравоохранению Радуцкий.

Бродский также предположил, что именно Радуцкий является организатором нелегальной вакцинации. На что, видимо, и поступил резкий ответ нардепа.

Впоследствии на скандал отреагировал президент.

"Поручил Службе безопасности и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию о якобы ввозе в Украину контрабандой вакцины от коронавируса.

Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой.

У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом.

За контрабанду и контрафакт должно быть наказание", - написал президент.

Интересно, что этот пост появился уже ближе к вечеру, после того, как стало понятно, что история набирает обороты. При этом ранее лояльные Банковой спикеры пытались сделать вид, что наша информация - "российская пропаганда".

Близкий к Офису президента блогер Сергей Иванов после публикации "Страны" написал пост, в котором заявил, что история с подпольной вакцинацией раскручивается "искусственно" и по сути является фейковой. И якобы целью "вброса" была пропаганда российской вакцины "Спутник V".

Однако сегодняшнее заявление Зеленского звучит уже в совсем иной тональности и наоборот - грозит наказанием тем, кто нелегально ввез вакцины в страну.

Также к вечеру начали реагировать на другие представители власти. Глава Минздрава Максим Степанов заявил "Стране", что информация о нелегальных вакцинах была ему известна еще несколько дней назад. Но лично ему вакцинироваться не предлагали.

Теперь, по словам Степанова, клинику Mediland ждет проверка, которую санкционировал Кабмин.

"Премьер-министр сегодня дал поручение осуществить проверку в клинике Mediland. Мы, конечно, ее проведем с помощью Держлікслужби в соответствии с законодательством. Мы как министерство можем выходить на проверку только по поручению премьер-министра. И соответствующее поручение сегодня было дано. Я разговаривал об этом с премьер-министром, мы совместно с правоохранительными органами составим план проверки и проведем ее в ближайшее время", – заявил министр "Стране".

"Доставили чартером из Израиля". Что говорят в Сети

Журналистка "Страны" Анастасия Товт пишет, что вакцинация в Украине началась для избранных.

Конечно, это очень смешно, когда в огромной европейской стране растратили ковидный фонд и не сумели вовремя договориться о легальных поставках вакцины. Поэтому ее начали завозить подпольно - но только для избранных, которым не жалко заплатить 3000 евро за дозу.

В это же время в Украине:

- ковидный фонд разграблен и пущен на строительство дорог

- стали делать в три раза меньше тестов, чтобы уменьшить статистику заболеваемости

- через два дня вводят (если не передумают в последний момент) очередной локдаун, который добьет остатки украинского бизнеса

- пенсионеры и медики о вакцине даже не мечтают



А у богатых - свои причуды. Действительно, зачем им добиваться официальной поставки препаратов от ковида, если в Украине уже появился черный рынок контрабандных вакцин?

Блогер Алена Яхно подтверждает информацию о подпольной вакцинации.

"Мой хороший знакомый еще в пятницу рассказал, что ему удалось вакцинироваться. Вакцину доставили чартером из Израиля, это удовольствие ему обошлось в три тысячи евро.

Теперь выясняется, что это был целый кагал.

Злые люди брешут, что Шмыгаль тоже вакцинировался.

Признаться, не вижу в этом никакого криминала. Сейчас у меня антитела, но к осени я тоже попытаюсь вакцинироваться. Надеюсь, мне это обойдется дешевле".

Политттехнолог Дмитрий Раимов прививку, завезенную контрабандой, он делать не советует - нет гарантии того, что выдержана температура хранения - минус 70 градусов по Цельсию.

"Да, вакцина есть. Да, появились те, кто уже сделал первую и вторую дозу прививки (ну говорят они так). Да, фигурируют большие ценники.

НО.

Ни себе, ни своим клиентам я не советую делать прививку сейчас.

Причина – не ясно, выдержана ли ВАЖНАЯ температура.

Или температуру нарушили, вакцина всьо, капутен.

Потому очень рекомендую дождаться ввоз вакцины государством.

И тогда "договариваться" вне очереди. Вот в Польше оштрафовали институт.

Они делали вакцины не профессорам, а тем, у кого деньги есть. Вне очереди.

А они, оказалось, есть у звёзд эстрады.

Тема вакцины и ковида — тема ещё одного года как минимум", - написал Раимов.

О том, что вакцина не факт, что качественная или была выдержана в нужном температурном режиме, пишут и другие комментаторы, предполагая, что разумные люди на такой риск не пойдут.

"Я бы не рискнул ширяться вакциной непонятного происхождения, которая хранилась непонятно как", - пишет юрист Виктор Терещенко.

Правда, ему ответили, чтобы "не мешал природе делать свое дело".