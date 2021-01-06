В Луганске в доме "главы" так называемой "народной милиции ЛНР" Яна Лещенко случился взрыв. Лещенко находится в больнице.

Данная информация появилась в паблике "Другой Луганск" в ВК. Информацию о ранении Лещенко подтверждает "Интерфакс"

"Сегодня ночью в 01:12 произошел взрыв в доме №11 на квартале 50 лет Октября. По неподтвержденным данным, пытались взорвать начальника народной милиции Лещенко, и вроде как он сейчас в реанимации. Жена не пострадала, хотя мощность взрыва была такой, что в соседних квартирах смещены стены", - сказано в сообщении.

Местное СМИ подтверждает факт взрыва, однако не упоминает о Лещенко и его состоянии.

"Местные жители рассказали, что взрыв раздался около 01:00 6 января на третьем этаже. В результате происшествия были выбиты стекла в трех окнах, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд.

Жители квартала сообщают, что на место происшествия оперативно прибыли автомобили МЧС и МВД республики. На данный момент район происшествия оцеплен сотрудниками полиции и комендатуры народной милиции ЛНР", - говорится в сообщении.

Ян Лещенко был госпитализирован с ожогами, но его жизни ничего не угрожает, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Также сообщается, что основная версия происшествия - взрыв газа, а версия покушения не рассматривается. Взрывом в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.

"Народной милицией" в "ДНР/ЛНР" называются армейские подразделения "республик". Другое название - 1-й и 2-й "армейские корпуса". 1-й в "ДНР", 2-й в "ЛНР".

Напомним, ранее в МВД признали, что убийство командира "народной милиции ЛНР" Атрощенко в 2017 году было операцией украинских спецслужб.

Также мы писали о том, как в 2019 году в Луганске неизвестные пытались взорвать один из крупнейших мостов.