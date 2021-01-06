В четверг,7 января, в Украине будет тепло, но в большую часть регионов циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер. Похолодание в стране ожидается на следующей неделе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Средняя температура воздуха в ночь на Рождество ожидается около 0 градусов, а днем 7 января потеплеет до +2+6, в южных регионах даже до +5+12 градусов, а в западной части Украины до +3.

"Где выпадать снег, ожидается налипание мокрого снега - водители, осторожно!" - предостерегла Диденко.

Мокрый снег днем ожидается в западной части страны, а также в Винницкой области. Вечером осадки придут в Житомирскую и западные районы Киевской области. Также осадки возможны и на востоке страны, но тоже ближе к вечеру.

В Киеве на Рождество будет идти дождь, возможно с добавлением мокрого снега, температура ночью упадет до 0 градусов, а днем потеплеет до +2+4.

"Ветер будет юго-восточным, а на Западе северо-западным, порывистым, порой до сильного - будете колядовать, ходить в гости, одевайтесь соответственно. Пора уже разработать новые синоптические-колядницкие традиции - вместо кожухов и шерстяных платков надо переходить на водонепроницаемые пуховики в украинских орнаментах и ​​шелковые платки или тоненькие шапки с вышивкой. Ангелы, цари, Ирод, волхвы, пастухи могут также подумать над своим вертепным гардеробом в условиях современного климата. И возьмите зонты - рождественскую звезду защищать!" - написала Диденко.

Ранее "Страна" сообщила подробный прогноз погоды на 2021 год. Этот год ожидается не менее теплым, чем был прошлый.

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