Посольство США в Киеве в среду, 6 января, поздравило ПЦУ со второй годовщиной получения томоса. В сообщении по этому случаю американское представительство заявило о поддержке возможности для украинцев исповедовать религию без внешнего вмешательства.

Соответствующий пост опубликовано на Facebook-странице посольства США.

"Поздравляем Православную церковь Украины со второй годовщиной получения томоса об автокефалии! Мы поддерживаем возможность для всех украинцев исповедовать религию по своим убеждениям и без вмешательства извне", - сказано в сообщении.

Отметим, что согласно многочисленным публикациям в СМИ, американские власти прямо участвовали в проекте создания ПЦУ и предоставлении Украине Томоса.

Так что в этом плане заявление о религии "без вмешательства извне" из уст американского посольства выглядит крайне неоднозначно.

Напомним, что в 2018 году, после того как ПЦУ получила томос, посольство США одним из первых выступило с поздравлением по этому поводу.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года иерарх Элладской Православной Церкви митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим заявил, что на поместные церкви оказывается давление со стороны США и Украины, которые стремятся добиться признания томоса Православной церкви Украины.

Кроме того, сообщалось, что в сообщении по случаю первой годовщины томоса посольство США также заявило о "крепкой поддержке права украинцев свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства".