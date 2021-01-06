Европейский регулятор вслед за Израилем, одобрил вакцину американской компании Moderna для использования на территории Евросоюза.

Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора от 6 января.

"EMA рекомендовала предоставить условное разрешение на продажу вакцины COVID-19 Moderna для профилактики заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, у людей в возрасте от 18 лет. Это вторая вакцина от COVID-19, рекомендованная EMA для продажи", — отмечается в сообщении.

Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать формальное условное разрешение на ее использование.

Отметим, что в США "Модерну" разрешили для использования еще три недели назад.

Накануне стало известно, что по данным американской компании Moderna, ее новая вакцина, защищающая от Covid-19, эффективная почти на 95%.

Ранее мы сообщали, что первая партия китайской вакцины от коронавируса поступит в Украину в феврале.

Еще мы писали о случае, когда в США медик специально испортил полтысячи доз вакцины от коронавируса Moderna.