Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж не будет освобожден под залог.

Это постановила в среду, 6 января, окружная судья Ванесса Барайтсер на слушаниях в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне, передает Deutsche Welle.

По мнению Барайтсер, "есть серьезные основания полагать, что если Ассанжа освободят сегодня, он не предстанет перед судом в рамках процедуры апелляции" Вашингтона на отказ в экстрадиции.

При этом защита Ассанжа считает отказ в его освобождении необоснованным и необъяснимым.

Решение принято через два дня после того, как британский суд отказался выдать 49-летнего австралийца Соединенным Штатам, сославшись на "ментальное состояние" Ассанжа. По мнению Барайтсер, в случае экстрадиции риск совершения им самоубийства значительно вырастет. Изоляция, в которой основатель WikiLeaks может оказаться в США, окажет на него "угнетающее" воздействие, предупредила судья.

При этом отмечается, что минюст США продолжит добиваться выдачи Ассанжа. Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию. В Минюсте США подчеркивают, что продолжат добиваться экстрадиции.

По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Также мы писали, что президент Мексики объявил о готовности дать убежище Ассанжу.