Предстоятель Украинской православной Церкви (УПЦ) блаженнейший митрополит Онуфрий записал видео-поздравление с Рождеством Христовым, которое будет транслироваться на украинских телеканалах 6 и 7 января.

Соответствующее видео обнародовано на странице УПЦ в Facebook.

"Сегодня мы с любовью молитвенно вспоминаем и прославляем великую благочестия Тайну - явление Бога во плоти. Сын Божий становится Сыном Человеческим, чтобы нас, людей, сделать сынами Божиими по благодати. Богомладенец Христос еще лежит в яслях завернутый, а уже волнуются цари... Лукавый царь Ирод впадает в страх, и вместо того, чтобы прийти и разумно поклониться Богомладенцу Христа и получить у него благословение для себя и своего народа, впадает в безумие и начинает искать убить Христа", - рассказал предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий не только рассказал историю Рождества Христова, но и призвал всех объединиться в молитве за мир и попросить у Бога сил для того, чтобы достойно переносить испытания.

"Мы молимся Спасителю, чтобы Он укрепил и дал силы достойно переносить все испытания и болезни, которые сегодня охватили весь мир, чтобы мы были в этом победителями. Еще раз поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым!" - поздравил с праздником митрополит Онуфрий.

Напомним, мы собрали самые красивые открытки и стихи в честь Рождества.

Также "Страна" рассказывала, что украинцы - единственные в мире, кто празднует Рождество дважды.