Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерствам здравоохранения и внутренних дел проверить информацию "Страны" о подпольной вакцинации от Covid-19 чиновников, бизнесменов и политиков.

Об этом он написал на своем Telegram-канале в среду, 6 декабря.

"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию", - написал он.

Также Шмыгаль добавил, что сам готов привиться от Covid-19 и сделает это за собственные деньги, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники. По его словам, первыми получат вакцину медицинские работники.

"Я сторонник вакцинации. Согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин получат врачи, работающие на передовой борьбы с Covid-19. Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрирована вакцина поступит в клиники", - написал премьер.

Также он напомним, что сейчас Украина ожидает первую партию китайской вакцин Sinovac Biotech.

"Руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни одна сознательная человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по информации "Страны", тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. Стоимость одной дозы составляет от 1 до 3 тысяч евро.

Как выяснили наши журналисты, происхождение вакцины которой прививается украинская элита, неизвестно, однако продавцы утверждают, что это препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. И уверяют, что вакцина не поддельная. Двое политиков, которые уже вакцинировались, заявили, что такие прививки делают в киевской клинике "MEDILAND".

В свою очередь, члены парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования прокомментировали информацию о подпольной вакцине и заявили, что не знают ничего об этом. Также они добавили, что не имеют представления, как вакцина могла попасть в Украину. Одним из вариантом перемещения этого препарата в нашу страну, по их словам, была контрабанда.