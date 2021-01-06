Судья Конституционного суда Игорь Слиденко заявил, что глава КСУ Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу, несмотря на указ Зеленского о его отстранении.

Об этом Слиденко заявил "5 каналу", видео обнародовано в YouTube.

Судья сообщил, что Александр Тупицкий продолжит выполнять свои обязанности, он не исключает, что тот "будет ходить на работу по пропускам".

"Это вопрос суда, он политизирован и искусственно нагнетается состояние истерии. Вопрос об отстранении в принципе не рассматривается. Вообще такого института, как отстранение судьи КСУ, нет", – заявил Слиденко.

Напомним, 29 декабря Зеленский созвал заседание СНБО, чтобы отстранить главу КСУ Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении Тупицкого на два месяца с должности главы КСУ.

В ответ на это Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

Во вторник, 5 января, судьи КСУ провели заседание, на котором, по данным политика и общественного деятеля Журавского, ни один судья Конституционного суда не поддержал указ президента об отстранении Тупицкого.