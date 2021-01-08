8 января церковь чтит мать Иисуса Христа деву Марию, без которой не было бы Рождества и спасения, которую почитают как покровительницу семьи и рода. Сегодня всех Марий, Маш, Маричек можно поздравить с именинами.

В народе этот день часто называют днем ангела, но по церковной традиции день ангела каждый человек отмечает индивидуально. Это день его крещения, когда он получил ангела-хранителя. А именины - это церковная дата, когда вспоминают святого, в честь которого было получено имя.

Значение имени и характер

Марией звали Богородицу. Имя происходит с древнееврейского и обозначает "любимая", "прекрасная", "сильная". Оно считается библейским. Его производным является имя Мариам (или Марьям), которое имеет ряд значений: "госпожа", "печальная", "горькая", "отвергающая".

В Украине Мария - одно из самых распространенных имен. Считается, что оно наделяет обладательниц спокойным и уравновешенным характером. Свои эмоции Мария всегда держит при себе, не выплескивая наружу. Она отличается чувственностью, но умеет постоять за себя, поэтому слабой ее не назовешь.

Девочка прекрасно показывает себя в учебе и творчестве. Иногда получает несколько образований, пишет стихи или прозу, интересуется живописью.

С возрастом она не теряет энтузиазма и получает успех практически в любой сфере, которой заинтересуется. По характеру - это трудоголик, который стремится к совершенству.

Как правило, это красивая и элегантная женщина, для которой на первом месте все же стоит не работа, а семья.

Что известно про Деву Марию

Пресвятая Дева и Мадонна, Богоматерь Мария - одна из самых почитаемых святых в христианстве. В молитвах ее называют "Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим", что обозначает высшее почитание, чем Херувимы и Серафимы, считающиеся самыми высокими ангельскими чинами.

Согласно Евангелию, она была галилеянкой, выросшей при храме (куда ее привели ее родители - Иоаким и Анна). Мария обручилась с Иосифом. Во время брака она зачала непорочным образом своего Сына Иисуса.

Мария была великой праведницей в земной жизни, исполнила величайший подвиг любви и самоотречения. К ней обращаются в горе и в радости.

Известно больше 800 икон Богородицы, каждая из которых считается чудодейственной.

В 2021 году День Марии отмечают десятки раз. Считается, что своего святого хранителя можно узнать по дате, которая ближе всего к дате вашего дня рождения.

Открытки с поздравлениями

Дорогая Машенька, пусть твой ангел будет самым добрым и сильным из всех, которые существуют в мире!

Поздравляем тебя с именинным днем и желаем много счастья! оставайся всегда самой прекрасной, душевной, умной, сердечной!

Пусть День ангела желания исполняет,

Приносит надежду и веру в чудеса,

Пусть любовь и счастье окружают,

И Господь подарит удачу на долгие года!

Бажаємо в День янгола здійснення всіх потаємних мрій та нехай в житті буде все, чого так не вистачає!

Мария, желаю от всей души тебе семейного уюта и любви. Пусть все будет хорошо дома и на работе, каждый новый день приносит удачу!

Маша, оставайся самой лучшей и с улыбкой встречай новый день!

Пусть прекрасным станет пасмурное утро - ты поярче платьишко надень!

Машенька, желаю всегда оставаться мудрым руководителем корпорации под названием Жизнь. Не забывай радоваться простым мелочам, чаще улыбайся и будь здорова!

Милая Маша, с именинами! Пусть рядом с тобою будут настоящие друзья, ангел хранит от напастей и невзгод, семья будет самой счастливой, а крепкого здоровья хватит на годы вперед!

Маша, оставайся всегда в душе маленькой девочкой, которая всем сердцем верит в чудеса!

Мы будем тебя всю жизнь хранить и оберегать, молясь о твоем здоровье ангелам!