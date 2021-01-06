В семье заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко существует традиция - каждый год в январе улетать в теплые края. Вот уже третью зиму он вместе с женой Аленой и сыном Семеном проводит в Дубае (ОАЭ).

Как нам рассказал источник из ближайшего окружения, Кириллу очень нравится рукотворный остров Пальма Джумейра и отели на нем.

В этот раз отпуск у Тимошенко случился сразу после важного события - приобретения дома под Киевом. Как мы уже писали, 2 января 2021 года семейная чета купила 27 соток земли и особняк на 354 кв. м. в коттеджном городке "Альпийка". А через несколько дней после сделки Кирилл и Алена улетели в Арабские Эмираты.

Кстати, по нашей информации, отпуск в Дубае сейчас также проводит народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий. А еще с подружками там загорает и купается Анастасия Сличная, создательницы бренда купальников La Mare и бывшая пассия экс-главы ОП Андрея Богдана.

Кирилл Тимошенко с семьей во время прошлых отпусков в Дубае

Также "Страна" писала об отдыхе Кирилла Тимошенко вместе с супругой и сыном в Турции. Пара выбрала пятизвездочную гостиницу возле Мармариса, где неделя проживания для семьи стоит около полумиллиона гривен.