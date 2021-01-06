Сербия, которая одобрила применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", получит еще два миллиона доз этого препарата. Соответствующее соглашения страна заключила с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Об этом со ссылкой на сообщение фонда пишет TACC в среду, 6 января.

"Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 млн человек", - указано в сообщении.

По данным РФПИ, вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами фонда в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась Сербии сегодня, 6 января. Первыми привились спикер парламента Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин.

По словам Дачича, власти Сербии стремятся продемонстрировать доверие к процессу вакцинации. "Мы хотели показать, что доверяем вакцинации и таким образом предложить народу сделать то же самое", - заявил спикер парламента.

В свою очередь Вулин заявил, что "принял вакцину, потому что верит врачам".

Напомним, после того, как Сербия одобрили применение российской вакцины в Белград уже доставили первую ее партию в количестве 2 400 доз.

В Минздраве Сербии рассказали, какие категории людей первыми российский препарат. В приоритете медицинские работники, а также сотрудники учреждений социальной защиты (в первую очередь геронтологических центров).