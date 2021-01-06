В январе 2021 года 13 стран Евросоюза обратились к Еврокомиссии с просьбой помочь Украине и другим странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавриуса.

Фото соответствующего письма, подписанного главами МИД стран ЕС, опубликовал в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

Документ подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

"В то же время мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС - стран Восточного партнерства, если они сами этого захотят. Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не окажем поддержку нашим ближайшим соседям", - говорится в письме.

К странам Восточного партнерства относятся Украина, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия и Молдова.

Напомним, недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Ее, по данным главного санврача страны Виктора Ляшко, могут доставить в Украину или в конце февраля, или в начале марта. После этого и начнется вакцинация.

Также мы писали о том, что по договору, заключенному на поставку китайского препарата CoronaVac, первая партия вакцины (700 тысяч доз) должна быть поставлена в Украину не позднее 31 марта 2021 года. Остальные 1 213 316 доз государство получит не позднее 31 мая.