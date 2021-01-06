Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac поступит в Украину в феврале.

Об этом он заявил в ходе брифинга в среду, 6 января.

"Ожидаем их (китайские вакцины) в феврале", - сказал Степанов.

Видео: YouTube/ КабМін

Согласно договору, заключенному ГП "Медицинские закупки Украины" с поставщиком ЧАО "Лекхим", первая партия в размере 700 тысяч доз может быть поставлена на территорию страны после регистрации препарата в Китае не позднее 31 марта. Компания-производитель Sinovac Biotech планирует получить ее в КНР и других странах уже в этом месяце. На переквалификацию во Всемирную организацию здравоохранения вакцину представят в феврале.

Тем временем в Украине уже началась подпольная вакцинация препаратом производства компаний Pfizer и BioNTech. Исходя из того, что вакцины были ввезены на территорию страны неофициально, стоимость такой процедуры может начинаться от тысячи евро.