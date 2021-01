Вечером во вторник, 5 января, накануне дня, когда Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента, в Вашингтоне на Площади Свободы собрались сторонники действующего президента Дональда Трампа, который не признает результаты выборов. Полиция арестовала уже шестерых демонстрантов.

Об этом пишет здание USA Today.

Возле здания Белого дома собрались сотни людей, которые поддерживают Дональда Трампа, он скандируют : "Остановите воровство!" Шестеро участников демонстраций были арестованы за незаконное ношение огнестрельного оружия и нападение на правоохранителей.

Эти протесты стали началом, основные демонстрации запланированы на среду. Ожидается, что на них приедет и сам Дональд Трамп.

Large crowd gathering at Freedom Plaza chanting “USA” ahead of tomorrow’s #MarchForTrump pic.twitter.com/iCAortIiVF

Excitement mounting at #Freedom Plaza on the eve of Stopping the Steal!#StopTheSteaI2021 #FreedomPlaza @SScalpings @ali pic.twitter.com/4OWJLaE5df