По предварительной информации, которой обладают правоохранители, сын бизнесмена, политика и бывшего главы партии "Укроп" Геннадия Корбана Лев и его одноклассница погибли в результате несчастного случая.

Об этом со ссылкой на собственный источник сообщают "Украинские новости".

"Предварительная причина - несчастный случай", - ответил правоохранитель на вопрос журналистов.

Он добавил, что именно эта версия является одной из основных. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства смерти Льва Корбана и его одноклассницы.

Напомним, трагедия произошла 5 января около Днепра. Школьник уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила транспорт на дне реки. Лев Корбан и его спутница погибли.

Полиция открыла дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).