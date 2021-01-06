В Вооруженных силах Украины заявили, что нужно "говорить о войне на одном языке" и предложили запретить называть неподконтрольную часть Донбасса территориями "ЛДНР" или востоком Украины. Вместо этого рекомендуется использовать термин "оккупированная часть Донбасса".

Об этом сказано в сообщении Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Для того, чтобы Украина и мир говорили о войне "единым языком", необходимо использовать соответствующие термины, которые будут формировать приближенное к реальности медиапространство. Одинаковое восприятие войны позволяет быстрее и эффективнее искать решения проблем и избегать конфликтов, обусловленных отсутствием единого понимания событий", - заявили в управлении.

Так, нежелательными в ВСУ считаются такие термины:

территории самопровозглашенных/так называемых "ДНР/ЛНР",

юго-восток Украины,

восток Украины.

"Дело в том, что неправильное определение того или иного региона Украины приводит к ряду проблем, среди которых подмена понятий, затуманивание сознания, противопоставление и создание стереотипов. "Восток Украины" в противовес "большой Украине" - таким термином Россия и пророссийские медиа отделяют население временно оккупированных территорий от украинцев, проживающих под легитимным правительством, а затем создают напряжение в обществе и враждебное отношение между гражданами. Таким образом, используя термин "восток Украины" и "юго-восток Украины", расширяют географию конфликта, ведь в географическом восприятии восток - это и Харьковская область, а юго-восток часто в сознании охватывает и Запорожскую область, в то время как под оккупацией находятся отдельные районы Донецкой и Луганской областей", - заявили в управлении.

Также в ВСУ заявляют, что термин "так называемые ДНР/ЛНР" подтверждает существование отдельных самопровозглашенных республик, которое официально не признается.

"Кроме того, неправильное использование данного термина создает представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины. Однако, при условии верной формулировки, мы понимаем, что это - территории Украины, временно оккупированные Россией и сателлитными ей террористическими группировками", - сообщили в управлении.

Вместо этого рекомендуется использовать такие определения:

временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях,

оккупированная часть Донбасса.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский на год продлил срок действия закона об особом статусе Донбасса.

Также мы писали о том, что в Кремле заявили, что Украина "отторгла Донбасс".