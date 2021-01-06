31 декабря 2020 года украинский оператор мобильной связи, компания "Киевстар" изменила состав членов наблюдательного совета. Теперь его уже бывший глава Ногуера Херреро займет должность члена набсовета наряду с главой правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные компанией.

"Киевстар" прекратил полномочия главы набсовета Ногуера Херреро, назначив его членом совета. Также компания переизбрала членами набсовета Александра Казбеги, Мухтерема Терзиоглу и Серкана Окандана, однако этой должности лишился Мурат Киргьоз.

Также компания назначила членами набсовета бывшего заместителя главы в Администрации президента при Порошенко, бывшего директора "Майкрософт Украина" Дмитрия Шимкива, бывшего главу набсовета "Новой почты" Даниила Пасько и председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Напомним, ранее Кабмин утвердил финансовый план "Нафтогаза", увеличив зарплату топ-менеджерам компании в 1,5 раза.

Недавно мы сообщали, что в 2020-2023 годах убытки государственной группы "Нафтогаз" составят около 21,5 миллиарда гривен. А уже сейчас госбюджет Украины потерял 75 миллиардов из-за нарушений в работе "Нафтогаза".