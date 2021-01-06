В США в начале года резко ухудшилась ситуация с распространением коронавируса. В Лос-Анджелесе больницы переполнены, бригадам скорой помощи приказали ограничить потребление кислорода и прекратить перевозку пациентов с низкими шансами на выживание.

Об этом пишет Washington Post.

"Многие больницы достигли критической точки и вынуждены принимать очень жесткие решения в отношении ухода за пациентами", - заявила репортерам директор окружных служб здравоохранения Кристина Гали.

Впрочем, по ее прогнозам, в дальнейшем ситуация продолжит ухудшаться. Сейчас отделения неотложной помощи и отделения интенсивной терапии заполнены людьми, которые заразились коронавирусом на День Благодарения, однако рождественский всплеск еще не наступил.

В целом количество госпитализаций по всей стране достигает рекордных показателей. При этом служба здравоохранения США сообщает, что многие отделения неотложной помощи перестали набирать новых врачей в начале пандемии, когда американцы явно избегали больниц, чтобы держаться подальше от коронавируса. Теперь, когда больным нужны десятки тысяч больничных коек, молодые врачи скорой помощи не могут найти никого, кто бы их нанял.

Федеральные чиновники здравоохранения отклонили предложение расширить поставки вакцины в страну, изменив схему приема двух доз и отложив повторную вакцинацию большинства людей. Некоторые эксперты утверждают, что одна доза вакцины по-прежнему обеспечивает защиту, и миллионы американцев могли бы получить вакцину раньше, если бы другие остались без повторной. Но директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони С. Фаучи назвал эту идею "чреватой опасностью".

Напомним, церемонию вручения премии "Грэмми", которая проходит в Лос-Анджелесе перенесли на март из-за коронавируса.

Также мы писали о том, что в США конгрессмен заболел Covid-19 после укола препаратом от Pfizer/BioNTech.