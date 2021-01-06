Принадлежащее "Газпрому" судно-трубоукладчик "Академик Черский", почти месяц простояв недалеко от Калининграда, вернулся к месту строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В начале декабря "Академик Черский" стоял в течение нескольких дней в районе датского острова Борнхольм, где находится участок газопровода.

Напомним, Россия, после перерыва в год, возобновила строительство "Северного потока - 2" в декабре. Перерыв был связан с санкциями США. Трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. После чего должен быть построен отрезок газопровода на территории Дании.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин надеется, что США, под управлением Джо Байдена, не будут мешать достройке "Северного потока-2".