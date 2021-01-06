Член Палаты Представителей США Кевин Брэйди заболел Covid-19 после того, как в декабре он получил первую дозу вакцины от коронавирус производства компаний Pfizer и BioNTech.

Об этом республиканец сообщил в своем Twitter в среду, 6 января.

"Сегодня врач палаты представителей сообщил мне, что я сдал положительный тест на Covid-19, я соблюдаю карантин. В соответствии с рекомендацией я получил первую дозу вакцины Pfizer 18 декабря и недавно сдал отрицательный тест на Covid в день Нового года", - написал он.

С завтрашнего дня, по словам самого Брэйди, он начинает лечение от коронавирусной болезни.

Отметим, что вакцина от Pfizer и BioNTech состоит из двух доз. Их вводят с интервалом в 21 день.

Напомним, 24 декабря в Нью-Йорке был зарегистрирован первый серьезный случай аллергии на этот препарат в США. Подробностей ухудшения состояния привившегося медики не раскрыли.

Также мы рассказывали о том, как в Норвегии два человека скончались через несколько дней после прививки.