Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал другом президента России Владимира Путина. В то же время таких теплых чувству к президенту Украины Владимиру Зеленскому он не испытывает.

Об этом Лукашенко заявил в интервью программе "Действующие лица", фрагмент которого обнародован Telegram-канале ведущей.

На вопрос журналистки, считает ли лидер Беларуси Владимира Путина своим другом, он ответил: "Да, я его (Путина, - Ред.) считаю своим другом".

Также он рассказал, что не испытывает таких же теплых чувству в Зеленскому, но и зла на него не держит. Кроме того он рассказал, как Минск планирует выстраивать отношения с Вашингтоном.

"Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался", - сказал президент Беларуси.

Напомним, в конце ноября Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Беларуси.

Также сообщалось, что Лукашенко пригрозил ответными санкциями Украине и Владимиру Зеленскому в частности и сообщил о центрах американских спецслужб в Киеве и под Варшавой. Также он жестко высказывался в адрес Зеленского в ответ на его отказ называть Лукашенко президентом.