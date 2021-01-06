Члены парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования прокомментировали информацию "Страны" о том, что в Украине неделю назад стартовала подпольная вакцинация от коронавируса для представителей украинской элиты.

Но посредники при сделках утверждают, что она не поддельная - это, мол, препарат производства BioNTech и Pfizer. Такой вакциной уже вакцинируют в ЕС, США и других странах, однако в Украину она официально не завозится. Как вакцина могла попасть в Украину - неизвестно.

По нашей информации, около десяти политиков и бизнесменов уже вкололи себе и своим пожилым родителям вакцину. Стоимость одной дозы - от 1 до 3 тысяч евро.

Артем Дубнов, заместитель главы профильного комитета Верховной Рады, прокомментировал информацию "Страны" о том, что в Украине началась подпольная вакцинация от коронавируса. По его словам, он впервые услышал об этом от журналиста "Страны".

"Мне об этом ничего не известно. Такую вакцину мне не предлагали. Сложно комментировать, как вакцина попала в страну. Как попадает контрабанда в Украину, в теории понятно - путем контрабанды. А насчет контрактирования на официальную поставку вакцин - не являюсь экспертом по международным закупкам", - сказал он "Стране".

Заместитель главы комитета ВР Оксана Дмитриева на запрос "Страны" также сообщила, что впервые слышит о подпольной вакцинации.

"Комментировать слухи не могу. От себя добавлю, что вакцинироваться буду только официально зарегистрированной вакциной согласно графика, утвержденного Минздравом", - уточнила она.

Глава комитета ВР Михаил Радуцкий комментировать ситуацию "Стране" отказался, сославшись на то, что он в отпуске и не в Киеве.

"Я не могу комментировать то, что не знаю. Завтра вернусь в Киев, все выясню и прокомментирую", - ответил он.

Напомним, по информации "Страны", тайной вакциной привились уже более десяти топ-чиновников, бизнесменов и политиков, а также члены их семей. Двое политиков, которые уже вакцинировались, заявили, что такие прививки делают в киевской клинике "MEDILAND".

Также ранее мы рассказывали, как украинские чиновники фактически провалили закупки вакцины от коронавируса и подробно разбирались в этой ситуации. Подробнее об этом можно почитать в материале "Страны" "Война за дозу. Как во власти начались разборки вокруг провала по закупкам вакцин и при чем здесь "Спутник V".