Предстоящая неделя - с 11 по 17 января - принесет несколько ключевых событий и переломных процессов в жизнь каждого знака Зодиака. Самые главные события произойдут в сфере коммуникации, мыслительной и интеллектуальной деятельности.

Не обойдется без сложностей и вызовов, которые намечаются на 13 января - новолуние в Козероге. Этот день будет отмечен снижением энергии и слабостью в организме. Относиться к своему здоровью нужно предельно бережно. Период подходит, чтобы избавиться от вредных привычек.

При этом с 13 по 15 января наметятся такие задачи, которые будут актуальными по март из-за петли Меркурия, который будет ретроградным до 21 февраля. Это время можно использовать для разработки идеи, договоренностей, сделок, рассмотрения предложений или завершения ранее начатого дела.

Читайте гороскоп для каждого знака зодиака на эту неделю и ознакомьтесь с тем, что ждет каждый знак Зодиака в январе.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе в жизни Овнов будут наблюдаться позитивные моменты, связанные с поездками и деловыми предложениями. Несмотря на карантин, для вас не будет стоять никаких препятствий на пути к путешествиям и новым знакомствам. Неделя благоприятна для повышения квалификации и учебы.

Телец (21.04 - 21.05)

Неделя Тельцов может начаться с бизнес-встреч и деловых задач. В этот период некоторые представители будут рассматривать возможности трудоустройства, получения выгоды, переезда в другой город. Наиболее эмоциональными для вас станут два дня - 13 и 14 января.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Романтика, свидания, знакомства, улучшение имиджа - вот задачи, которые стоят перед вами на этой неделе. Позитивные моменты предстоящих дней будут связаны с личной жизнью, интересными идеями и предложениями по работе.

Рак (22.06 - 22.07)

Период Луны в Козероге (с 11 по 13 января) заставит Раков целеустремленно работать над главной задачей и не распылять силы на незначительные пункты намеченного плана. Вы покажете себя собранным и предусмотрительным, а самодисциплина и рамки некоторым представителям знака помогут продвинуться по службе.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы будут ориентированы на те дела, которые могут принести прибыль. За счет этого они будут менее сконцентрированы на романтических переживаниях и могут напрочь забыть о своих эмоциональных потребностях. Родным и близким Льва потребуется взять нерабочие моменты на себя, чтобы вашим любимым было легче справляться с серьезными обязательствами.

Дева (24.08 - 23.09)

Дни перед новолунием 13 января могут загрузить Дев. Например, заставят вас завершать некоторые начатые процессы. Сосредоточьтесь и выделите главное. Не позволяйте себе пасовать перед трудностями, гоните прочь лень и плохие мысли. Более яркими событиями может окраситься конец недели - 16 и 17 января. Эти дни подготовят вас к будущему триумфу, так что экономьте энергию и силы.

Весы (24.09 - 23.10)

После достаточно сложной второй половины 2020 года Весы пребывают в истинном восторге от того, как развиваются события в наступившем году. Наконец-то удача - на вашей стороне. На этой неделе вы ощутите небывалую прежде поддержку и, возможно, встретитесь с гуру, который обязательно предоставит вам ответы на самые глубокие духовные вопросы.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов на этой неделе актуальными будут вопросы работы. Она может потребовать от вас настолько серьезных вложений сил, что перед вами возникнет вопрос выбора - продолжать справляться с вызовами или отойти от дел.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы подумывают над новой сферой деятельности или усовершенствованием своей нынешней. Возможно, ваша голова будет забита разработкой новых направлений для личной реализации или роста бизнеса. Не сдерживайте свои творческие порывы - некоторые из них окупятся финансово.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам на этой неделе можно всерьез заняться проработкой своих страхов - научиться кататься на коньках, роликах, велосипеде, обучиться новому стилю плавания, кардинально изменить внешность, научиться делать комплименты незнакомым, взять под контроль боязнь высоты, одиночества, не бояться показаться на публике в дурном свете. Выбивайте из себя перфекциониста и научитесь радоваться жизни!

Водолей (21.01 - 19.02)

Водолеи достаточно легко подойдут к вопросу разрешения накопившихся рабочих моментов. Находчивые представители знака ощутят, что их сила заключается в регулярных монотонных действиях, иногда лишенных всяческого воображения и творческой искры. Что же, для достижения вашей мечты нужны и такие малые шаги и боевой настрой. Только так вы сможете привлечь в свою жизнь необходимые события и людей.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Звезды советуют Рыбам начать жить с оглядкой на несколько дней вперед. Зная, чем вы будете заниматься в каждый из дней недели, вы сможете лучше позаботиться не только о финансовом благополучии, но и психоэмоциональном состоянии. Заложите определенную сумму на личное развитие. Научитесь вождению, выучите иностранный язык, продемонстрируйте желание заявить миру о себе.