Бывшего соратника Петра Порошенко и экс-нардепа Давида Жванию, который в декабре заявил о готовности давать показания против Порошенко и Турчинова в Гаагском трибунале, вызвали на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля по делу о массовых протестах в Украине в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает "Капитал".

В ГБР Жвания должен прибыть в четверг, 21 января. По его словам, он намерен прийти на допрос в назначенное время.

Напомним, ранее Жвания публиковал серию видеообращений, в которых выдвигал ряд обвинений против Порошенко, Турчинова, Парубия и других. Он рассказывал о том, чем на самом деле был Майдан, как его организаторы устраивали провокации, чтобы расшатать ситуацию и захватить власть, и как Порошенко готовит новый госпереворот - против Зеленского.

Также мы писали о том, что в ноябре Жвания заявил о возвращении в Киев и пообещал рассказать о сбитом Боинге и договорняке с Гиркиным по Славянску.