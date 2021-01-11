11 января по инициативе ООН отмечают Международный день спасибо. Дата должна напомнить о том, как важна вежливость, благодарность и отзывчивость.

Почему так важно быть благодарным

Умение быть благодарным не зависит от ума, таланта, силы или других качеств. Оно основывается на способности быть уязвимыми, уметь принимать помощь от других и радоваться поддержке.

Разные исследования подтверждают, что практика писать письма благодарности оказывает положительное влияние на здоровье.

Психологи Индианского университета Джоэл Вонг и Джошуа Браун провели интересный эксперимент. Они разделили 300 человек на три группы. Участники первой раз в неделю писали письма благодарности, обращая внимание на людей, которые были рядом с ними, а также на вещи, которыми они уже обладали. Во второй группе раз в неделю вспоминали, что плохого произошло. В третьей – не писали ничего.

Спустя месяц выяснилось, что те, кто говорил "спасибо" в письмах существенно улучшили психическое здоровье, причем независимо от того, были отправлены эти письма или нет.

В Чикагском университете провели еще один эксперимент. Его участников попросили написать письма благодарности и предсказать, насколько они обрадуют или поставят в затруднительное положение их получателей.

Выяснилось, что адресаты испытали намного больше восторга и приятного удивления, чем можно был представить, а вот неловкости, наоборот, намного меньше, чем предсказывали писавшие.

Так, что пусть вас ничто не останавливает говорить "спасибо" и напоминать себе, за что можно быть благодарным судьбе и людям уже сейчас.

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