В ночь с 5 на 6 января в селе Поляница Ивано-Франковской области загорелись коттеджи одного из карпатских отелей. Никто из отдыхающих и персонала не пострадал.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Информация о пожаре в селе Поляница Яремчанского городского совета поступила спасателям в 03:48. В здании проживало 25 человек, которых администрация вывела на свежий воздух до прибытия спасателей.

По данным ГСЧС, горели спаренные коттеджи, площадью 25 на 10 метров, они были полностью охвачены огнем. Площадь пожара составляла 250 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 27 человек личного состава. Благодаря оперативности и их профессиональным действиям пожар удалось локализовать в 05:54, а в 07:18 - ликвидировать.

Напомним, недавно в Одессе произошел пожар в неработающем кафе, используемом как курятник.

Также мы писали о том, что при пожаре в многоквартирном доме Вроцлава сгорел украинец, который не погасил свечу.