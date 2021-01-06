Бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Полтаве сообщили о подозрении халатном отношении к службе. Его подрядчики в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области вносили ложные сведения в справки об их стоимости.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в среду, 6 января.

"По данным следствия, в 2018 году во время строительства четырех казарм в городе Бахмут Донецкой области, подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справок об их стоимости, завышая при этом объемы подрядных работ, которые фактически предприятия не выполняли. В свою очередь, чиновник ВСУ не проверил фактические объемы и безосновательно подписал акты выполненных работ", - рассказали в ГБР.

В результате таких действий чиновника государству был нанесен ущерб на 3 миллиона гривен.

Экс-военнослужащий подозревается в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В рамках уголовного производства следователи 29 декабря 2020 года сообщили о подозрении руководителям трех предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Ранее мы писали, что бывшему командиру одной из воинских частей, расположенных недалеко от Мариуполя сообщили о подозрении в халатности.

Также рассказывали, что бывший чиновник из ВСУ присвоил более 20 миллионов гривен при закупке квартир для военнослужащих.