Министерство здравоохранения намерено сменить компанию-закупщика вакцин для Украины, так как глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" "дискредитирует" страну перед международным сообществом.

Об этом сказал глава МОЗ Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга в среду, 6 января.

"Своими постами Арсен Жумадилов (глава ГП "Медицинские закупки Украины") дискредитирует Украину перед международным сообществом. Также этим он начал ухудшать наши позиции в переговорах (о поставке вакцин от коронавируса с компаниями-производителями - Ред.). Я думаю, что в ближайшем времени мы поменяем компанию, которая будет выполнять функции по закупке вакцин. Мы не можем рисковать обеспечением вакцинами Украины", - сказал он.

Слова Степанова о "Медзакупках" с 7:15. Видео: Facebook / Минздрав

Напомним, недавно Арсен Жумадилов обвинил Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия. Также глава "Медзакупок" заявил, что именно глава Минздрава виноват в том, что Украина заключила договор только с одним производителем вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что "Медицинские закупки Украины" заключили контракт с ЧАО "Лекхим" на поставку китайской вакцины CoronaVac.