В американском штате Джорджия продолжается подсчет голосов второго тура выборов в Сенат - верхнюю палату Конгресса США. Демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок опережают соперников-республиканцев.

Об этом свидетельствуют результаты, обнародованные Fox News.

По последним данным Джон Оссофф опережает республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью с результатом 50,2% (2 205 082 голоса) против 49,9%. (2 192 276 голосов). Борьба в этой паре еще не окончена, так как по итогам подсчета 98% бюллетеней отставание между соперниками остается слишком мизерное.

А действующий сенатор-республиканец Келли Лофлер (2 173 804 голоса) отстает от Рафаэля Уорнока (2 223 649) на 1,2%. Издания CNN и Fox News уже объявили о победе представителя Демократической партии.

Если демократам удастся одержать победу в штате, это уравняет количество мест республиканцев и демократов в Сенате - по 50. В этом случае, решающим в сенате станет голос вице-президента США - им станет демократ Камала Харрис.

Напомним, выборы сенаторов в штате Джорджия принципиально важны, поскольку определят, сохранит ли партия республиканцев большинство в этой палате Конгресса. В случае, если республиканцы сохранят контроль над верхней палатой Конгресса, они смогут сводить на нет многие инициативы Байдена и блокировать его назначения на ключевые посты.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года Трамп призвал республиканцев Сената начать борьбу за пересмотр итогов выборов.