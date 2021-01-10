10 января - 27-й лунный день, когда Луна находится в знаке Стрелец. Этот период благоприятен для задач и поступков, которые полагаются не на разум, а на сердце и интуицию. Также сегодня хорошо даются новые знания.

Трем знака Зодиака сегодняшний день принесет множество неожиданных открытий. Это Раки, Скорпионы и Козероги.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сегодня у Раков возможны прозрения - вы неожиданно найдете выход из трудной ситуации, которая давно не давала покоя. Впрочем, эти достижения не будут связаны с вашей интуицией. На ваше чутье повлиял весь прошлый год, когда приходилось заниматься решением повседневных задач, забывая о родных и себе. Имейте в виду, что в 2021 году Бык уже не позволит вам пускать дела на самотек. Не надейтесь на счастливый случай и авось. Перестаньте быть наблюдателем и исполнителем, принимайте участие в решение проблем, постоянно держите руку на пульсе и нос по ветру.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Особой осторожности потребует самая деликатная сфера: одиноким Скорпионам не рекомендуется вступать в связи с малознакомыми людьми. Даже если вы молоды и беспечны, нужно остерегаться искушений и соблазнов. Семейным Скорпионам переживать не о чем - в вашем семейном гнездышке все движется к лучшему. А в новом году ожидаются приятные перемены, которые преобразят вас и ваш дом.

Козероги (22 декабря - 19 января)

Внутренний "барометр" Козерогов подводит вас только в том случае, когда вы идете совсем неверной дорогой. Чтобы вас не преследовала депрессия, вам постепенно нужно избавляться от качеств, которые прежде вам мешали. Энергии в это время у вас - в избытке, поэтому вы можете изменить свою жизнь к лучшему и наметить путь, по которому будете идти дальше, опираясь на внутренний голос.

О том, чем обернулась эта неделя для всех знаков Зодиака, можно узнать в недельном гороскопе - с 4 по 10 января.

Также астрологи назвали самые удачные даты для свадеб в 2021 году. Они ориентируются на точный лунный календарь и подскажут, когда лучше всего создавать крепкую семью.