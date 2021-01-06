Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство выступает против отмены локдауна в Украине, начало которого запланировано на пятницу, 8 января.

Об этом глава министерства сказал во время онлайн-брифинга в среду, 6 января.

"Министерство здравоохранения, и я уже отвечал на этот вопрос, мы против переноса такого (жесткого) карантина, против его отмены", - сказал Степанов.

Также он добавил, что после новогодних праздников в Украине существенно увеличится число новых случаев коронавируса.

"После новогодних праздников у нас будет рост количества больных Covid-19", - сказал он.

Он добавил, что Минздрав не хотел бы снова получать статистику с увеличением числа новых случаев коронавируса.

"Мы не хотим больше получать по 17-20-25 тысяч случаев (в сутки)", - заявил Степанов.

Глава Минздрава добавил, что жесткий карантин в Украине необходим, чтобы сбить волну заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Также Степанов сказал, что начиная с третьей недели января в Украине увеличится число заболевших гриппом. По его словам, исходя из статистики прошлых лет, пик этой болезни ожидается в начале февраля.

Видео: YouTube/ Кабмін

Напомним, сегодня Кабинет министров примет окончательное решение касательно введения в Украине локдауна. Источник "Страны" в Офисе президента сообщил, что украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия.

По состоянию на утро среды, 6 января, число случаев коронавирусной болезни в Украине увеличилось на 6 911 (+1 577 по сравнению с предыдущим днем).