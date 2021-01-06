Полиция открыла уголовное дело по факту гибели сына бизнесмена, политика и бывшего главы партии "Укроп" Геннадия Корбана, школьника Льва, который утонул во время поездки на багги вместе с одноклассницей.

Об этом со ссылкой на полицию пишет "Интерфакс-Украина".

"Внесены сведения в ЕРДР по ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами – Ред.)", - сообщили правоохранители.

Трагедия произошла 5 января около Днепра. Школьник Лев Корбан уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки. Сын бизнесмена и его спутница погибли.

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